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17:45, 30 мая 2025Мир

Россия предупредила об ответе на удар Taurus по ее территории

Небензя: Москва рассмотрит любые варианты ответа при ударе Taurus по России
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Москва рассмотрит любые варианты ответа при ударе Taurus по территории России. Об этом предупредил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации, трансляция которого доступна в Telegram-канале российского представительства.

«Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией, что даст нам право рассматривать все опции для адекватного ответа на этот недопустимый шаг», — сказал дипломат.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии запрета на разрешение Киеву использовать дальнобойное оружие, сказав, что России есть, что снимать в ответ. По его словам, этот шаг Берлина напомнил ему «гимназистку на серьезном свидании».

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