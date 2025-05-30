Россиянам назвали идеальный размер порции макарон

Эндокринолог Павлова: Мужчине можно съесть пять-шесть ложек крупы или макарон

Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала идеальный размер порции макарон или крупы для мужчин и женщин. Ее слова цитирует KP.RU.

Павлова считает, что сначала стоит выбрать наиболее полезный источник углеводов. По ее мнению, такими источниками являются цельнозерновые макароны, бурый рис, гречка и другие крупы с высоким содержанием клетчатки. Затем нужно учесть вес человека. «Крупному мужчине можно съесть пять-шесть ложек крупы или макарон, а миниатюрной даме и трех ложек будет достаточно», — убеждена эндокринолог.

Также Павлова подчеркнула, что очень важно сочетать макароны и крупы с другими продуктами. По ее словам, на тарелке также должны присутствовать овощи и продукты с высоким содержанием белка — мясо, рыба, яйца.

Ранее специалист по питанию Светлана Бритт заявила, что для похудения не нужно резко сокращать количество потребляемых калорий. По ее мнению, такой подход приведет к нехватке витаминов, но не принесет желаемого результата в долгосрочной перспективе.