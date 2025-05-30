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17:27, 30 мая 2025Забота о себе

Россиянам назвали идеальный размер порции макарон

Эндокринолог Павлова: Мужчине можно съесть пять-шесть ложек крупы или макарон
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Mona Jain / Unsplash

Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала идеальный размер порции макарон или крупы для мужчин и женщин. Ее слова цитирует KP.RU.

Павлова считает, что сначала стоит выбрать наиболее полезный источник углеводов. По ее мнению, такими источниками являются цельнозерновые макароны, бурый рис, гречка и другие крупы с высоким содержанием клетчатки. Затем нужно учесть вес человека. «Крупному мужчине можно съесть пять-шесть ложек крупы или макарон, а миниатюрной даме и трех ложек будет достаточно», — убеждена эндокринолог.

Также Павлова подчеркнула, что очень важно сочетать макароны и крупы с другими продуктами. По ее словам, на тарелке также должны присутствовать овощи и продукты с высоким содержанием белка — мясо, рыба, яйца.

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