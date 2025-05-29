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14:36, 29 мая 2025Забота о себе

Желающим быстро похудеть дали рекомендации

Специалист по питанию Бритт: Быстрые диеты могут привести к выпадению волос
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Перед чередой выпускных и жарким летом специалист по питанию Светлана Бритт дала желающим похудеть несколько рекомендаций. В беседе с Пятым каналом она предупредила, что в попытке быстро скинуть вес можно навредить организму.

Так, чтобы похудеть, вовсе не надо резко сокращать калорийность рациона. Это, по словам эксперта, приведет к серьезному дефициту микро- и макронутриентов. Кроме того, не следует прибегать к экспресс-диетам, после которых вероятен риск набрать потерянные килограммы вновь, да еще и в большем количестве. Также такие ограничения могут привести к проблемам с кожей, выпадению волос и нарушению пищеварения.

Различным БАДам и мочегонным препаратам специалист также говорит «нет». «Безусловно, здесь будет ряд побочных эффектов со стороны пищеварительной системы, а когнитивные функции головного мозга начнут страдать», — уверяет она.

Для правильного похудения Бритт советует исключить из рациона вредные продукты: молочную продукцию, снеки и хлебобулочные изделия, переработанное мясо. А вместо привычных сладостей стоит отдать предпочтение ягодам, заключила она.

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