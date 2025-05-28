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12:30, 28 мая 2025Забота о себеЭксклюзив

Раскрыты способы избавиться от привычки заедать стресс

Психолог Маскин: В борьбе с привычкой заедать стресс поможет осознанное питание
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Russell Ferrer / Unsplash

Желание заесть негативные эмоции — распространенная реакция на стресс, но она ухудшает как физическое, так и психоэмоциональное состояние, предупредил психолог и гастроэнтеролог «Олимп Клиник МАРС» Максим Маскин. Способы избавиться от этой вредной привычки он раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

Первым шагом к преодолению проблемы Маскин назвал осознание того, что она есть. По его словам, ведение дневника питания и эмоций поможет понять, какие чувства и ситуации провоцируют переедание. «Важно наблюдать за собой, фиксировать не только, что и когда вы едите, но и что чувствуете в эти моменты», — уточнил он.

Избавиться от привычки заедать стресс поможет и практика осознанного питания, добавил психолог.

Ешьте медленно, без отвлечения на телевизор или телефон, фокусируйтесь на вкусе, текстуре и насыщении. Задавайте себе простые вопросы перед едой: «Я действительно голоден?», «Это физический голод или эмоциональный?» Также важно не пропускать приемы пищи, следить за сбалансированностью рациона и избегать строгих диет — они могут усиливать склонность к заеданию

Максим Маскинпсихолог и гастроэнтеролог

Еще один важный элемент, по мнению Маскина, — управление стрессом. Для этого он рекомендовал поддерживать регулярную физическую активность, практиковать дыхательные практики, техники релаксации, обеспечить себе качественный сон и заниматься тем, что приносит удовольствие.

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Эффективной поддержкой может стать работа с психотерапевтом, подчеркнул врач. Особенно полезны когнитивно-поведенческие подходы, которые помогают справляться с тревожностью и выстраивать новые стратегии реагирования. Группы поддержки также оказывают значительное влияние — общение с людьми, сталкивающимися с похожими трудностями, помогает не чувствовать себя одиноким.

Ранее терапевт Сита Шах назвала простые способы снять стресс. По ее словам, в этом помогут просмотр старых фильмов и отдых в определенной позе.

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