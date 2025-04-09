Названы простые способы снять стресс

Терапевт Шах: Просмотр старых фильмов помогает успокоиться и снять стресс

Просмотр старых фильмов и отдых в определенной позе помогают снять стресс, считает терапевт Сита Шах. Простые способы уменьшить напряжение она назвала в беседе с HuffPost.

Шах рассказала, что секрет старых фильмов в том, что в них знакома каждая фраза, а финал заранее известен. Это, по ее словам, создает предсказуемую ситуацию, которую психика воспринимает как безопасную и позволяет нервной системе расслабиться.

Также, чтобы успокоиться, Шах посоветовала лечь на бок, а руку с другой стороны вытянуть вверх. По словам врача, в такой позе активируется блуждающий нерв, улучшается лимфоток и нормализуется дыхание. «Поднятие руки раскрывает грудную клетку, дыхание становится более глубоким и медленным, что улучшает дыхательную функцию», — объяснила специалистка. Она добавила, что глубокое дыхание помогает лучше насыщать организм кислородом и переводит нервную систему из состояния «бей или беги» в состояние отдыха и покоя.

Ранее врач-психиатр Виктор Нурдаев рассказал, что снизить стресс также помогает прослушивание приятной музыки. По его словам, при звуках любимой мелодии активируются почти все области мозга, включая те, которые участвуют в формировании эмоциональных реакций, отвечают за удовольствие, мотивацию и вознаграждение.

