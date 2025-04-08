Россиянам подсказали простой способ снизить уровень стресса

Психиатр Виктор Нурдаев: Прослушивание приятной музыки поможет снизить стресс

Прослушивание приятной музыки не только повышает настроение, но и помогает снизить уровень стресса, уверяет врач-психиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Виктор Нурдаев. О влиянии музыки на психическое здоровье он рассказал «Ленте.ру».

Психиатр объяснил россиянам, что прослушивание приятной музыки активирует почти все области мозга, включая те, которые участвуют в формировании эмоциональных реакций, отвечают за удовольствие, мотивацию и вознаграждение. Также, по его словам, музыка влияет на вегетативную нервную систему, регулирующую дыхание и сердцебиение.

Кроме того, при прослушивании музыки, вызывающей у человека эмоциональный отклик, повышается нейропластичность — способность образовывать и перестраивать нейронные связи в головном мозге, что влияет на когнитивное, эмоциональное, физическое и социальное благополучие, добавил врач.

Также выявлено, что прослушивание приятной музыки может эффективно использоваться для снижения уровня стресса, как у здоровых людей, так и у пациентов с различными психическими расстройствами Виктор Нурдаев врач-психиатр

По словам доктора Нурдаева, существует даже специальная музыкальная терапия, которая применяется для улучшения эмоционального и психического состояния человека в рамках сессии с психиатром или психотерапевтом. «Это может быть эффективным дополнением к традиционным методам лечения депрессии — по некоторым данным, благодаря музыкальной терапии симптомы ментального расстройства могут снизиться примерно на четверть», — уточнил он.

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