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04:06, 30 мая 2025Россия

Российским военным выплатили награду за первый сбитый F-16

12 военных РФ получили награду в 15 млн рублей за первый сбитый F-16
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tom Brenner / Reuters

12 военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ получили награду за первый сбитый истребитель F-16, переданный Западом Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Бойцам, причастным к уничтожению самолета, вручили 15 миллионов рублей. Эта премия была объявлена гендиректором компании «ФОРЭС», миллиардером Сергеем Шмотьевым в 2024 году.

16 мая стало известно, что Украина потеряла третий истребитель F-16. Истребитель участвовал в отражении налета российских ударных дронов, и в какой-то момент командование потеряло связь с самолетом. Позднее в Воздушных силах Украины объяснили, что на борту возникла «нештатная ситуация».

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