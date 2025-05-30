Российским военным выплатили награду за первый сбитый F-16

12 военных РФ получили награду в 15 млн рублей за первый сбитый F-16

12 военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ получили награду за первый сбитый истребитель F-16, переданный Западом Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Бойцам, причастным к уничтожению самолета, вручили 15 миллионов рублей. Эта премия была объявлена гендиректором компании «ФОРЭС», миллиардером Сергеем Шмотьевым в 2024 году.

16 мая стало известно, что Украина потеряла третий истребитель F-16. Истребитель участвовал в отражении налета российских ударных дронов, и в какой-то момент командование потеряло связь с самолетом. Позднее в Воздушных силах Украины объяснили, что на борту возникла «нештатная ситуация».