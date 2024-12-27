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10:00, 27 декабря 2024Россия

На фоне данных о сбитом F-16 российскому миллиардеру напомнили об обещанных за это 15 миллионах рублей. Что он ответил?

Гендиректор «ФОРЭС» Шмотьев заявил, что готов выплатить 15 млн за сбитый F-16
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Генеральный директор компании «ФОРЭС» Сергей Шмотьев подтвердил готовность выдать награду в размере 15 миллионов рублей тому, кто собьет один из поставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ) из США истребителей F-16.

Выплата за сбитый F-16 — это наш вклад в поддержку тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности Родины

Сергей Шмотьевгенеральный директор компании «Форэс»

Миллиардер подчеркнул, что его компания намерена и дальше активно содействовать российским военным и помогать им в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. На полях Петербургского международного экономического форума бизнесмен напомнил о выплатах за уничтоженные западные танки в ходе СВО.

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

В России подтвердили информацию о сбитом истребителе F-16

ВС России ликвидировали поставленный Украине американский истребитель четвертого поколения F-16, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Самолет F-16 был на исходной позиции для нанесения ракетного удара по региону, он был сбит

Владимир Роговпредседатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета

Он рассказал, что вражеский самолет планировал ударить по Запорожской области, однако российские военные сыграли на перехват и сбили его раньше.

При этом военный эксперт Анатолий Матвийчук не исключил, что F-16 был уничтожен в рамках массированной ракетной атаки армии России по объектам на Украине. В Минобороны пока не дали официальных комментариев на этот счет.

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«ФОРЭС» ранее уже премировала российских бойцов за уничтоженные западные танки

Российская компания «ФОРЭС» ранее уже выполнила обещание наградить российских военных, уничтоживших вражеские танки западного производства на Украине. Премии солдатам вручил директор организации Илья Потанин.

Он сообщил, что бойцы Вооруженных сил России успешно ликвидировали танки Abrams и Leopard. За каждую подбитую единицу техники военные получили по 500 тысяч рублей. Потанин подчеркнул, что эта церемония премирования стала седьмой для компании.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Он напомнил, что награда за уничтожение F-16 остается в силе. Кроме того, директор «ФОРЭС» пообещал премию за другой истребитель противника, F-15. Потанин добавил, что выплата в размере 15 миллионов рублей будет осуществлена только за самый первый сбитый самолет. Сколько получат военные за последующие сбитые истребители, бизнесмен не уточнил.

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