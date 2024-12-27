Российский миллиардер подтвердил готовность выплатить 15 миллионов рублей за сбитый F-16

Миллиардер Шмотьев готов выплатить 15 миллионов рублей за сбитый F-16

Генеральный директор компании «Форэс» Сергей Шмотьев сообщил, что готов выплатить премию в размере 15 миллионов рублей за уничтожение американского истребителя F-16 в зоне проведения специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС.

«Выплата за сбитый F-16 — это наш вклад в поддержку тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности Родины», — отметил миллиардер. По его словам, компания будет продолжать оказывать бойцам РФ всестороннюю помощь.

До этого на полях Петербургского международного экономического форума бизнесмен впервые заявил о вознаграждении за уничтожение первого F-16. Кроме того, он напомнил о выплатах за подбитые танки западного производства.

Компания Шмотьева активно поддерживает российскую армию. Так, общий объем помощи, включая поставки техники, гуманитарных грузов и финансирование учебных частей, превысил 230 млн рублей.

В конце октября российских солдат премировали за уничтоженные в бою танки Abrams. Уточнялось, что бойцы, уничтожившие несколько Abrams на донецком направлении, получили по 500 тысяч рублей. В объявившей о награде компании «Форэс» напомнили, что выплата за первый уничтоженный Abrams была на порядок выше — пять миллионов рублей.

Ранее в Кремле рассказали, что поставки Украине истребителей F-16 не смогут значимо повлиять на динамику событий на фронтe, поскольку самолеты будут сбиваться и уничтожаться.