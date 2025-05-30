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08:24, 30 мая 2025Экономика

Сакс предсказал судьбу рубля в многополярном мире

Сакс: Рубль и юань начнут играть более значимую роль, чем раньше
Кирилл Луцюк

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Мир перешедший к многополярности, начал двигаться к многовалютному формату отношений, в котором роль рубля изменится. Об этом заявил экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс. Его процитировал ТАСС.

Он убежден, что значимость российской валюты в международной торговле вырастет. Это ждет также и юань с индийской рупией.

Что касается доллара, то Сакс предсказал уменьшение его доли в международных финансовых операциях. Речь идет как о расчетах, так и об инвестиция и валютных резервах.

Между тем в апреле 2025 года доля юаня в международных расчетах снизилась до 3,5 процента. Таким образом он сошел на пятое место среди самых востребованных валют.

В свою очередь руководитель Европейского центрального банка Кристин Лагард убеждена, что жизнеспособной альтернативой доллару может стать евро. Однако любое повышение роли евро должно сопровождаться укреплением военной мощи.

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