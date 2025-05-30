Шац сравнил эмиграцию с травмой

Юморист Михаил Шац заявил, что считает эмиграцию травмой

Известный юморист Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) сравнил отъезд из России с травмой. Об этом он порассуждал в интервью журналистке Ирине Петровской, доступном на YouTube.

«Эмиграция — это всегда травма. В любом случае», — заявил Шац. Он уточнил, что уехавшие из России люди могут достигать профессиональных успехов, однако при этом они будут чувствовать себя некомфортно в чужой среде.

Юморист добавил, что в Израиле, где он живет последние три года, не любят слово «эмиграция», предпочитая ему «репатриацию». Шац уточнил, что те, кто переехал жить в эту страну, находятся в другой ситуации, нежели эмигрировавшие в другие государства. «Мы получаем паспорта, медицину, страхование. То есть ты полностью встраиваешься в этот мир, окружающий тебя», — сказал юморист.

Ранее Шац признался, что хочет спрятаться из-за всего мира из-за возраста. Юморист уточнил, что в июне ему исполняется 60 лет.