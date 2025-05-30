Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:28, 30 мая 2025Интернет и СМИ

Шац сравнил эмиграцию с травмой

Юморист Михаил Шац заявил, что считает эмиграцию травмой
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный юморист Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) сравнил отъезд из России с травмой. Об этом он порассуждал в интервью журналистке Ирине Петровской, доступном на YouTube.

«Эмиграция — это всегда травма. В любом случае», — заявил Шац. Он уточнил, что уехавшие из России люди могут достигать профессиональных успехов, однако при этом они будут чувствовать себя некомфортно в чужой среде.

Юморист добавил, что в Израиле, где он живет последние три года, не любят слово «эмиграция», предпочитая ему «репатриацию». Шац уточнил, что те, кто переехал жить в эту страну, находятся в другой ситуации, нежели эмигрировавшие в другие государства. «Мы получаем паспорта, медицину, страхование. То есть ты полностью встраиваешься в этот мир, окружающий тебя», — сказал юморист.

Ранее Шац признался, что хочет спрятаться из-за всего мира из-за возраста. Юморист уточнил, что в июне ему исполняется 60 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вдова убитого премьер-министра Японии встретилась с Путиным и прокатилась на его Aurus. Как на это отреагировали в Токио?

    Названы регионы России с высокой подростковой преступностью

    iPhone 16e подешевел в России

    Работающая в Госдуме москвичка едва не свела счеты с жизнью из-за еврейской колбасы

    В подполье рассказали про удары ВС России по Харькову

    Россиян предупредили о популярных аферах в домовых чатах

    Суд отказал в вызове Кожемяко по иску российского экс-депутата

    Подполье рассказало о срыве ротации ВСУ под Красноармейском

    В Европарламенте заявили о неизбежной победе России

    В России задумались об ограничении работы банковских карт для некоторых людей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости