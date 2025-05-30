Силуанов обнаружил у российской экономики антитела

Силуанов: Российская экономика выработала антитела к шокам

Российская экономика продемонстрировала устойчивость в жестких условиях. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Его процитировало ТАСС.

По его словам, экономика страны выработала антитела к шокам, а добиться такого результата удалось благодаря продуманной, взвешенной, выверенной бюджетной и финансовой политике. Как заявил министр, власти теперь знают, что делать в период кризисов, и примерно понимают, как и кому помогать.

Ранее с похожими оценками выступил вице-премьер Александр Новак. Он тоже уверен, что российская экономика продемонстрировала устойчивость в условиях беспрецедентных санкций.

В свою очередь, Силуанов в начале мая рассказал, что его ведомство не намерено делать неординарных шагов, направленных на наполнение бюджета в 2025 году. Также министр признал, что порой приходилось идти на сложные и непопулярные решения, из-за которых Минфин часто недолюбливают.