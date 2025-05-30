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19:44, 30 мая 2025Силовые структуры

Снайпер из Армении приехал в Россию потратить заработанные в ВСУ доллары и попался

Генпрокуратура РФ: Наемник Балян приехал в Москву потратить $30 тыс. от ВСУ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Суд вынесет приговор пытавшемуся въехать в Россию армянскому наемнику ВСУ

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Снайпер Армен Балян из Армении заработал наемничеством в Вооруженных силах Украины (ВСУ) 30 тысяч долларов и приехал тратить их в России. Об этом рассказали «Ленте.ру» в Генпрокуратуре России.

Украинского наемника задержали в московском аэропорту Домодедово в октябре 2024 года при попытке въезда в страну. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»).

В ходе следствия были выяснены все обстоятельства его карьеры в ВСУ — 60-летний Балян осенью 2022 года через Молдавию добрался до Украины и добровольно вступил в состав 124-й бригады территориальной обороны. За год он был стрелком, старшим разведчиком-снайпером, а затем, получив несколько ранений во время боевых действий с ноября 2022-го по декабрь 2023 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской области, дезертировал.

Балян вернулся на родину, а потом решил отправиться в Россию, где его привлекли к уголовной ответственности. Теперь его ждет суд за наемничество против Российской армии.

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