Суд вынесет приговор пытавшемуся въехать в Россию армянскому наемнику ВСУ

В Херсонской области осудят наемника из Армении за участие в боях против РФ

В Херсонской области будут судить наемника из Армении Армена Баляна за участие в боях против РФ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Он обвиняется по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

По данным следствия, в ноябре 2022 года Балян через Молдавию прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в 124-ю бригаду территориальной обороны и других неустановленных формирований. Пройдя обучение и военную подготовку, он был направлен в зону боевых действий.

С ноября 2022 года по декабрь 2023 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской области он принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ против российских войск. За это он получал ежемесячное вознаграждение в размере не менее 90 тысяч гривен. За время участия в боях он был неоднократно ранен, а затем дезертировал и покинул Украину.

В октябре 2024 года он был задержан в столичном аэропорту Домодедово при попытке приникнуть на территорию России. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Херсонский суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что воюющего за Украину наемника из Австралии заочно осудили в ДНР.