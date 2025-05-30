Сотрудникам Ростехнадзора смягчили меру пресечения по делу о трагедии на руднике

В Приамурье двое обвиняемых в обрушении рудника переведены под домашний арест

Благовещенский городской суд смягчил меру пресечения двоим сотрудникам Ростехнадзора по делу о ЧП на руднике «Пионер» в Зейском районе Амурской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Замначальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Павлу Смирнову и старшему госинспектору того же отдела Вере Вайтехович содержание под стражей заменили домашним арестом на три месяца.

По версии следствия, обвиняемые в 2022 и 2023 годах во время плановых проверок не выявили грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов. В результате осуществлялось обслуживание опасного производственного объекта с грубыми нарушениями.

1 апреля 2024 года стало известно о прекращении спасательной операция на руднике «Пионер» в Амурской области. 18 марта там произошло обрушение, под завалами оказались заблокированы 13 горняков. Как сообщил директор Алексей Афанасьев, все пустоты, где могли бы укрываться рабочие, заполнены водой, глиной и льдом.