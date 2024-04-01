Двое сотрудников Ростехнадзора задержаны из-за ЧП на руднике «Пионер»

В Амурской области задержали 2 сотрудников Ростехнадзора из-за ЧП на «Пионере»

В Амурской области правоохранители задержали двоих сотрудников регионального управления Ростехнадзора после обвала породы на руднике «Пионер». Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Речь идет о заместителе начальника и старшем инспекторе отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора. Их подозревают в халатности.