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14:05, 1 апреля 2024Силовые структуры

Двое сотрудников Ростехнадзора задержаны из-за ЧП на руднике «Пионер»

В Амурской области задержали 2 сотрудников Ростехнадзора из-за ЧП на «Пионере»

Фото: Пресс-служба губернатора Амурской области / РИА Новости

В Амурской области правоохранители задержали двоих сотрудников регионального управления Ростехнадзора после обвала породы на руднике «Пионер». Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Речь идет о заместителе начальника и старшем инспекторе отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора. Их подозревают в халатности.

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