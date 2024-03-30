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10:26, 30 марта 2024Россия

На руднике «Пионер» начали бурить 8 скважину в места возможного нахождения людей

На руднике «Пионер» в Приамурье начали бурить 8 разведывательную скважину

Кадр: ГУ МЧС по Амурской области

На руднике «Пионер» в Зейском районе Амурской области начали бурить восьмую разведывательную скважину в места возможного нахождения людей. Об этом в своем Telegram-канале сообщило главное управление МЧС региона.

В ведомстве уточнили, что ее глубина составит 370 метров. Пока пробурено 40 метров. Эта скважина поможет определить состояние горных выработок, наличие в них пригодной для дыхания атмосферы, присутствие воды, пульпы, горной массы.

27 марта аварийно-спасательные работы на месте обвала породы приостановили из-за опасности новых прорывов. Сейчас в МЧС отметили, что опасность повторного прорыва горной массы и воды в выработки шахты и угроза обрушения борта карьера сохраняется, поэтому аварийно-спасательные работы все еще не возобновили.

Обрушение породы произошло вечером 18 марта. По факту возбудили уголовное дело по статье 293 УК («Халатность»). В шахте остаются заблокированными 13 горняков.

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