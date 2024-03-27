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09:35, 27 марта 2024Россия

Спасатели приостановили расчистку завалов на руднике в Приамурье

Спасательные работы на руднике «Пионер» приостановили из-за подвижности грунта

Фото: МЧС России / ТАСС

Спасательные работы на руднике «Пионер» в Амурской области приостановили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Спасатели прекратили расчистку завалов из-за подвижности грунта.

«Приостановлены все работы, включая бурение четвертой скважины, из-за подвижности грунта. Сохраняется риск повторного прорыва породы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заблокированными остаются 13 рабочих. Обрушение породы произошло в Зейском округе Приамурья вечером в понедельник, 18 марта. По факту возбудили уголовное дело по статье 293 УК России («Халатность»). Обвинение предъявили директору рудника, он арестован.

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      Александра Д Борисова
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