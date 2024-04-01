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20:59, 1 апреля 2024Силовые структуры

Главный инженер задержан после ЧП на руднике «Пионер»

СК задержал главного инженера по делу о ЧП на руднике «Пионер»
Начало событий в новости Двое сотрудников Ростехнадзора задержаны из-за ЧП на руднике «Пионер»

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Следователи задержали главного инженера в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о нарушении требований безопасности при проведении работ на руднике «Пионер» в Амурской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

В результате обысков на предприятиях заказчика работ следователи изъяли документы. Родственников заблокированных горняков признали потерпевшими по уголовному делу. В скором времени будут назначены судебные горнотехническая, почвоведческая, молекулярно-генетическая экспертизы.

По делу уже задержаны управляющий директор рудника и двое сотрудников регионального управления Ростехнадзора. По версии следствия, они в 2022 и 2023 годах во время плановых проверок не выявили грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов. В результате осуществлялось обслуживание опасного производственного объекта с грубыми нарушениями.

18 марта 13 горняков оказались заблокированы на руднике в Приамурье из-за обрушения породы. Спасательная операция продолжалась две недели, специалисты пробурили четыре скважины для разведки обстановки под землей.

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      Любовь Ширижик
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