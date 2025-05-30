Российские войска нанесли точечные удары БПЛА по объектам ВСУ

Российские войска нанесли серию точечных ударов беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по подконтрольным Киеву территориям России и регионам Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел Спецназа».

Так, в Донецкой народной республике (ДНР) российские беспилотники нанесли удар по Славянску, где, предположительно, располагался пункт дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, под удар попал передовой пункт управления группировкой украинских войск в Дружковке.

Также атакована была промышленная зона города Запорожье. Отмечается, что цель атаки остается неизвестной. Кроме того, российские войска нанесли удары по аэродрому ВСУ в Чугуеве Харьковской области и по крупному цеху на территории военного объекта в Харькове, где, по данным канала, проводилась сборка беспилотников среднего радиуса действия.

По данным канала, уничтожено также оказалось здание «Новой почты» в Измаиле Одесской области. Утверждается, что структура с начала боевых действий в 2022 году обеспечивала военные нужды украинских войск, транспортируя боеприпасы и оружие под видом гражданских поставок.

Ранее координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что военнослужащие армии России нанесли удар по авиабазе украинских войск в районе города Арциз Одесской области. По его информации, в период с 01:23 по 01:28 по местному времени также прогремело не менее 10 взрывов в районе Измаила.