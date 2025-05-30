Толпа охранников плотно окружила президента Украины Владимира Зеленского во время покупки книги «Убить тирана. История борьбы с тиранами от Цезаря до Каддафи». Фото опубликовал Telegram-канал «Политика страны».
Политик купил книгу на фестивале «Книжный арсенал» в Киеве. Он посетил его вместе со своей супругой — Еленой.
Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что отставка Зеленского станет лучшим решением для остатков Украины и украинцев. Политик подчеркнул, что Зеленский является некомпетентным президентом и «самовлюбленным павлином», которого сложно представить главой государства в условиях мирного времени.