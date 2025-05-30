Толпа охранников плотно окружила Зеленского во время покупки книги «Убить тирана»

Охранники плотно окружили Зеленского во время покупки книги «Убить тирана»

Толпа охранников плотно окружила президента Украины Владимира Зеленского во время покупки книги «Убить тирана. История борьбы с тиранами от Цезаря до Каддафи». Фото опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

Политик купил книгу на фестивале «Книжный арсенал» в Киеве. Он посетил его вместе со своей супругой — Еленой.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что отставка Зеленского станет лучшим решением для остатков Украины и украинцев. Политик подчеркнул, что Зеленский является некомпетентным президентом и «самовлюбленным павлином», которого сложно представить главой государства в условиях мирного времени.