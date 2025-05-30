Трамп заявил о последнем дне работы Маска на посту главы DOGE

Трамп: Пятница станет последним днем работы Илона Маска на посту главы DOGE

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth подтвердил, что пятница, 30 мая, станет последним днем работы предпринимателя Илона Маска на посту главы департамента эффективности правительства США (DOGE).

Между тем, американский лидер подчеркнул, что бизнесмен продолжит помогать его администрации. Трамп сообщил, что в 13:30 (20:30 по московскому времени) он проведет пресс-конференцию с Илоном Маском в Овальном кабинете.

Ранее глава Минторга США Говард Латник заявил, что Маск останется в ближнем кругу Трампа.

2 апреля стало известно, что глава Белого дома уведомил ближайшее окружение, что руководитель DOGE скоро покинет свой пост. Отмечалось, что отстранение бизнесмена от работы в администрации происходит на фоне того, что некоторые чиновники и внешние союзники «были разочарованы его непредсказуемостью и все чаще рассматривают миллиардера как политическую обузу».