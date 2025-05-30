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07:19, 30 мая 2025Экономика

Турция довела до минимума поставки одного фрукта в Россию

Статслужба Турции: Поставки лимонов в Россию упали до минимума
Кирилл Луцюк

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В апреле 2025 года поставки лимонов из Турции в Россию сократились до 5,6 тысячи тонн. Это выяснила статистическая служба данного азиатского государства. Выводы ее экспертов процитировало РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о минимальных со времен коронавирусного апреля 2020 года значениях. В стоимостном выражении поставки сократились на треть и оцениваются в 3,6 миллиона долларов. С января по апрель российские компании купили в Турции 46,6 тысячи тонн лимонов на 30,5 миллиона долларов.

В прошлом месяце турецкий экономист Халук Гедикоглу предупреждал, что последствия непогоды в Турции могут отразиться и на российских потребителях. Дело в том, что заморозки погубили до 80 процентов будущего урожая винограда и 50 процентов урожая абрикосов, яблок и черешни. Это означает, что экспорт данной продукции в Россию снизится.

В начале апреля Турция отложила вступление в силу временной приостановки экспорта лимонов.

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