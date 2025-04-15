В Турции предупредили о падении поставок в Россию некоторых фруктов

Экономист Гедикоглу: Турция резко снизит экспорт яблок и абрикосов в Россию

Непогода, которая обрушилась на Турцию, отразится и на российских потребителях. Об этом заявил экономист, профессор Университета Коньи Халук Гедикоглу. Его процитировал ТАСС.

По его словам, заморозки в Турции погубили до 80 процентов будущего урожая винограда и 50 процентов урожая абрикосов, яблок и черешни. Это повлечет за собой падение экспорта этих товаров на российский рынок в 2025 году.

«Будет серьезная потеря объемов производства фруктов и овощей», — констатировал профессор.

Ранее сообщалось, что с 8 апреля из-за холодов и возникшей в связи с этим потребности удовлетворить внутренний спрос Турция решила прекратить поставки лимонов на российский рынок. Позже Анкара отложила вступление в силу этой меры до 15 мая. В свою очередь, экономисты призвали не опасаться того, что в России возникнет дефицит лимонов из-за действий турецких властей.