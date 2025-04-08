Турция отложила приостановку экспорта лимонов

Глава Минторга Болат: Турция отложила до 15 мая приостановку экспорта лимонов

Власти Турции приняли решение отложить вступление в силу временной приостановки экспорта лимонов. Об этом заявил глава Министерства торговли (Минторга) средиземноморской республики Омер Болат, его слова приводит ТАСС.

Изначально ожидалось, что ограничительная мера начнет действовать со вторника, 8 апреля. В Минторге республики объяснили такой шаг необходимостью «поддержать баланс спроса и предложения» на фоне заморозков в провинциях Мерсин, Адана и Хатай на юге страны.

Теперь же власти Турции хотят провести дополнительный анализ ситуации, отметил глава местного Минторга. «До середины мая мы будем внимательно следить за динамикой цен на внутреннем рынке», — резюмировал Болат.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что решение турецкого Минторга приостановить экспорт лимонов не приведет к нехватке этих цитрусовых на российском рынке. У РФ есть альтернативные варианты для замещения поставок из средиземноморской страны. В качестве оптимальной замены эксперт назвал среднеазиатские государства. По данным Россельхознадзора, по итогам 2024 года экспорт турецких лимонов в Россию сократился на 9,9 процента, до 130,2 тысячи тонн.