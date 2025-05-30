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11:06, 30 мая 2025Из жизни

Украденную картину знаменитого художника за четыре миллиона рублей нашли на помойке

Miami Herald: Украденную в 2021 году картину Риопеля нашли на помойке в США
Никита Савин
Никита Савин

Фото: @artrecovery

В США нашли картину знаменитого канадского художника, которую украли из галереи в 2021 году. Об этом сообщает Miami Herald.

Работу «Без названия, акварель и чернила на бумаге» Жана-Поля Риопеля похитили из галереи в городе Эдмонтон 6 декабря 2021-го. Всего воры вынесли пять картин, включая найденную.

Местонахождение работы, которую оценивают в 50 тысяч долларов (около четырех миллионов рублей), оставалось неизвестным, пока некий мужчина не попытался продать ее на аукционе в Нью-Йорке. Он рассказал, что нашел акварель Риопеля на помойке четыре года назад и хранил у себя в шкафу, не зная о ее происхождении. Мужчина согласился вернуть работу прежним владельцам.

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Галерея отказалась ее принять, поскольку уже получила крупную выплату от страховщиков. В случае возврата ей пришлось бы вернуть страховку. Если стоимость картины снизилась после кражи, это могло обернуться для галереи убытками.

Ранее сообщалось, что искусствовед из Университета Эксетера раскрыла тайну кражи этюда фламандского художника Энтони ван Дейка из поместья в Великобритании. Картина была украдена в 1951 году.

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