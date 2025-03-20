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14:45, 20 марта 2025Из жизни

Университетская преподавательница раскрыла загадочное дело о краже портрета

Искусствовед Хейл раскрыла тайну кражи портрета кисти Энтони ван Дейка
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Buccleuch Living Heritage Trust

Искусствовед из Университета Эксетера раскрыла тайну кражи этюда фламандского художника Энтони ван Дейка из поместья в Великобритании. Об этом пишет BBC News.

Портрет Вольфганга Вильгельма Пфальц-Нойбургского был украден из Боутон-хауса, дома герцога Буклю и Куинсберри в Ноттингемшире, в 1951 году. Он был одним из целой серии масляных этюдов кисти ван Дейка, которые хранились в поместье с 1682 года. При этом об исчезновении произведения искусства стало известно только в 1957 году, когда Мэри Монтегю Дуглас Скотт, герцогиня Буклю и Куинсберри, посетила одну из галерей Гарвардского университета и обнаружила его там — он был частью экспозиции.

Расследование доктора наук Мередит Хейл, университетской преподавательницы истории искусств, позволило раскрыть загадочное дело о краже и выяснить, как эскиз попал в США. Вором, по словам Хейл, был Леонард Джеральд Гвинн Рэмси, редактор журнала «Знаток» и член Общества антикваров. Рэмси посетил Боутон-хаус в июле 1951 года вместе с фотографом, чтобы собрать материал для публикации. Там он нашел 37 деревянных панелей из незаконченной серии Ван Дейка — они были пересланы в Боутон на хранение еще во время войны. Из переписки между Рэмси и искусствоведом Людвигом Гольдшайдером стало известно, что первый вознамерился продать два этюда, потому что ему нужны были деньги на покупку новых штор.

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В итоге Гольдшайдер предоставил Рэмси сертификат подлинности, и в апреле 1954 года аферист анонимно продал картину на аукционе Christie's за 189 фунтов стерлингов. Затем этюд переходил из рук в руки, пока не попал в художественный музей Фогга Гарвардского университета — его в дар музею передала профессор Лилиан Малков. Из-за подозрений герцогини Буклю картину отдали обратно Малков, ведь доказательств не было. После ее смерти в 1981 она перешла Художественному музею Университета Торонто и висела там до расследования Хейл.

В настоящее время произведение искусства возвращено владельцам.

Ранее сообщалось, что искусствоведы из США объявили, что случайно найденный в штате Миннесота портрет может быть неизвестным шедевром знаменитого нидерландского живописца Винсента Ван Гога.

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