Украинский FPV-дрон атаковал мирного жителя в российском регионе

Хинштейн сообщил о пострадавшем при атаке FPV-дрона в Курской области

FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал мирного жителя в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Сегодня FPV-дрон совершил атаку рядом с частным домом в поселке Коренево Кореневского района. В результате атаки пострадал 56-летний мужчина», — написал чиновник.

Его госпитализировали в Рыльскую ЦРБ. Там медики выявили у пострадавшего сквозное осколочное ранение правой голени. После оказания необходимой помощи мужчину отпустили на амбулаторное лечение, добавил Хинштейн.

В этот же день мирные жители пострадали при ударе украинских войск по городу Шебекино в Белгородской области. У женщины выявили минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение спины. У мужчины — минно-взрывную травму и касательное непроникающее ранение области головы.