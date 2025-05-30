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15:36, 30 мая 2025Россия

Украинский FPV-дрон атаковал мирного жителя в российском регионе

Хинштейн сообщил о пострадавшем при атаке FPV-дрона в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал мирного жителя в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Сегодня FPV-дрон совершил атаку рядом с частным домом в поселке Коренево Кореневского района. В результате атаки пострадал 56-летний мужчина», — написал чиновник.

Его госпитализировали в Рыльскую ЦРБ. Там медики выявили у пострадавшего сквозное осколочное ранение правой голени. После оказания необходимой помощи мужчину отпустили на амбулаторное лечение, добавил Хинштейн.

В этот же день мирные жители пострадали при ударе украинских войск по городу Шебекино в Белгородской области. У женщины выявили минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение спины. У мужчины — минно-взрывную травму и касательное непроникающее ранение области головы.

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