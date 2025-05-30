В Европарламенте призвали улучшить отношения с Россией

Депутат ЕП Картайзер: Европа может помогать Украине и улучшать отношения с РФ

Евросоюз не должен ставить восстановление отношений с Россией в зависимость от окончания конфликта на Украине. Об этом заявил депутат Европарламента Фернан Картайзер в разговоре с РИА Новости.

По словам парламентария, Европа может помогать Украине и одновременно улучшать отношения с Россией. Картайзер предложил Евросоюзу сосредоточиться на гуманитарной помощи, восстановлении демократии, а также создании иных форм сотрудничества в Европе после окончания конфликта.

До этого депутат отметил, что страны, которые сняли ограничения на дальность ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории, становятся частью конфликта.

Ранее Европарламент большинством голосов утвердил повышение импортных пошлин на российские и белорусские удобрения. Теперь эту инициативу должен одобрить Совет ЕС, после чего заградительная мера официально вступит в силу.