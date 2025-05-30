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09:44, 30 мая 2025Мир

В Европарламенте заявили о неизбежной победе России

Депутат Европарламента Картайзер: Победа в конфликте будет за Россией
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Фернан Картайзер

Фернан Картайзер. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Украина не сможет добиться успеха в военном противостоянии с Россией, и в долгосрочной перспективе именно Москва выйдет победителем. Об этом заявил в интервью депутат Европарламента Фернан Картайзер, передает РИА Новости.

«В целом же, по моему мнению, большинство понимает, что военного выхода из конфликта для Украины нет — победа будет за Россией. Если не будет перемирия и мирного договора — конфликт продолжится. Это война на истощение, и в итоге победит Россия», — сказал политик.

При этом он добавил, что военная помощь Запада Киеву не способствует урегулированию конфликта, а лишь продлевает его.

Ранее Картайзер заявлял, что Европейский союз не должен ставить восстановление отношений с Россией в зависимость от окончания конфликта на Украине.

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