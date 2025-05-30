В Германии назвали ключ к завершению конфликта на Украине

Дагделен: Отказ США от идеи Украины в НАТО станет ключом к завершению конфликта

Отказ Соединенных Штатов от идеи включить Украину в НАТО станет ключом к завершению конфликта в республике. Такое мнение высказала внешнеполитический эксперт партии Германии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) Севим Дагделен в соцсети X, призвав считаться с интересами безопасности России.

Так специалист прокомментировала заявление спецпосланника США по Украине Кита Келлога, отметившего, что понимает требование Москвы о прекращении расширения альянса на восток.

«Отказ администрации США от вступления Украины в НАТО и признание интересов безопасности России являются ключом к возможному прекращению этой чудовищной войны», — написала Дагделен. Она добавила, что немецкому правительству и Евросоюзу надо учитывать этот факт, а не способствовать эскалации напряжения в регионе и рисковать быть втянутыми в войну с поставками ракет Taurus.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва рассмотрит любые варианты ответа при ударе Taurus по территории страны. «Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с РФ», — предупредил дипломат.