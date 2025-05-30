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14:28, 30 мая 2025Культура

В Госдуме порадовались за первую роль Ефремова после УДО

Депутат Драпеко: Актеру Ефремову нужно вернуться к работе после тюрьмы
Ольга Коровина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Елена Драпеко прокомментировала сообщения о первой роли актера Михаила Ефремова после тюрьмы. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Депутат назвала Ефремова замечательным артистом и отметила, что ему необходимо вернуться к съемкам. Она добавила, что очень рада за актера.

«Он получил заслуженное наказание за то, что совершил. Я думаю, ему нужно вернуться к работе для того, чтобы восстановить свою личность», — заявила Драпеко.

Ранее стало известно о первой роли Ефремова после условно-досрочного освобождения. Сообщалось, что артист подписал контракт на сумму 13 миллионов рублей и исполнит главную роль в новом фильме.

Актер был приговорен к семи с половиной годам тюрьмы за аварию, устроенную им в июне 2020-го. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, водитель которой Сергей Захаров получил травмы, несовместимые с жизнью. 9 апреля 2025 года артист вышел из исправительной колонии в Белгородской области.

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