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13:10, 30 мая 2025Бывший СССР

В Кремле назвали одно из условий перемирия с Украиной

Песков: Одним из условий перемирия с Украиной станет безопасность в Черном море
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Одним из условий перемирия с Украиной станет обеспечение безопасности в Черном море. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Вырабатывается перечень условий, будет согласовываться перечень условий для временного перемирия. Таким образом, безопасность судоходства в Черном море так или иначе станет составной частью вероятных будущих пониманий», — сообщил он.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал причину, по которой Киев требует от Москвы российскую версию меморандума. Он отметил, что это необходимо для того, чтобы в делегацию страны вошли лица, полномочные обсуждать конкретные переговорные позиции.

28 мая стало известно, что министр обороны Украины Рустем Умеров передал главе российской делегации Владимиру Мединскому документ, который отражает позицию Киева по завершению конфликта. Отмечалось, что страна поддерживает готовность к полному прекращению огня.

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