В МИД Украины призвали мир ответить на российские заявления

Глава МИД Украины Сибига призвал мир ответить на заявления России

Мир должен ответить на заявления России о продолжении боевых действий на Украине усилением давления на Москву. К таким действиям призвал глава МИД Украины Андрей Сибига в социальной сети X.

«Мы требуем ответа на высокомерные заявления России, которые подрывают мирный процесс. Мы настаиваем на том, чтобы давление на Москву было усилено уже сейчас», — написал он.

По словам дипломата, заявления российской стороны якобы являются «пощечиной» всем, кто выступает за мирное урегулирование конфликта.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова продолжать боевые действия на Украине столько, сколько потребуется. При этом он подчеркнул, что Москва может достичь своих целей и мирным путем.