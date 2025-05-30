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18:12, 30 мая 2025Бывший СССР

Небензя высказался о продолжении боевых действий на Украине

Небензя: РФ готова продолжать боевые действия на Украине, сколько потребуется
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Россия готова продолжать боевые действия на Украине столько, сколько потребуется. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Цели нашей спецоперации могут быть достигнуты как мирным, так и военным путем. Наши вооруженные силы способны продолжать и наращивать боевые действия столько, сколько потребуется», — объяснил Небензя.

Дипломат также озвучил условие России для перемирия. По его словам, Запад должен прекратить поставки вооружения Украине, а Киев — остановить мобилизацию.

Небензя вместе с тем отметил, что президенту США Дональду Трампу искаженно преподносят информацию о российских ударах по военно-промышленному комплексу (ВПК) Украины. Он уточнил, что американскому лидеру их представляют как атаки на мирные объекты.

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