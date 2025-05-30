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17:37, 30 мая 2025Мир

Россия назвала Западу и Украине условие для перемирия

Небензя: На время перемирия Запад должен прекратить поставки вооружений Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

На время перемирия Запад должен прекратить поставки вооружений Украине, а Киев — остановить мобилизацию. Такие условия назвал постпред России при ООН Василий Небензя во время запрошенного Москвой заседания Совета Безопасности по теме европейских попыток воспрепятствовать мирному процессу вокруг Украины, трансляция доступна в Telegram-канале постпредства.

«На время перемирия как минимум необходимо, чтобы страны Запада прекратили поставки киевскому режиму вооружений и чтобы Украина остановила мобилизацию», — сказал дипломат.

Небензя отметил, что Россия в принципе готова рассмотреть установление режима прекращения огня, который в дальнейшем приведет к устойчивому разрешению первопричин конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа опосредованно принимает участие в конфликте на Украине. Он отметил, что продолжаются поставки систем вооружений и боеприпасов, что свидетельствует о косвенном участии в конфликте против Москвы.

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