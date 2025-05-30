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17:48, 30 мая 2025Мир

В ООН заподозрили попытку исказить мнение Трампа о России

Небензя: Трампу преподносят удары РФ по ВПК Украины как атаки на мирные объекты
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Президенту США Дональду Трампу преподносят информацию о российских ударах по военно-промышленному комплексу (ВПК) Украины так, будто это атаки по мирным объектам. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета безопасности, трансляцию ведет YouTube-канал всемирной организации.

«На внимание президента Трампа рассчитаны все заявления западных лидеров, вовлеченных в украинский конфликт. Они пытаются откровенными манипуляциями и недомолвками помешать ему наладить отношения США с Россией. Мы знаем, что Трампу выдают удары России по ВПК Украины вопреки фактам как целенаправленные атаки по мирным объектам», — указал дипломат.

Небензя отметил, что при этом активно замалчивается информация о том, что удары являются ответом на «беспрецедентную эскалацию, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) развернули против мирных городов России».

26 мая Трамп заявил, что недоволен действиями президента России Владимира Путина, касающихся ночных ударов по Украине, в результате которых Киев подвергся одному из самых масштабных налетов с начала конфликта.

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