Во Владивостоке прогремели взрывы в районе бухты Десантная. С места ЧП увезли два накрытых брезентом автомобиля

Два взрыва прогремели в районе бухты Десантная во Владивостоке, район оцепили

Во Владивостоке в районе бухты Десантная утром 30 мая прозвучали два взрыва. Об этом сообщило правительство Приморского края.

«По данным оперативных служб, рано утром в районе бухты Десантная произошло два хлопка. На место происшествия прибыли специальные и экстренные службы, район инцидента оцеплен, движение транспорта между бухтой Шамора и поселка Щитовая частично было перекрыто», — сказано в публикации правительства региона в Telegram.

В правительстве уточнили, что в результате происшествия повреждений и жертв нет. Также сообщается, что представители профильных ведомств устранили последствия инцидента. Реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности в районе ЧП.

С места взрывов во Владивостоке увезли два автомобиля, накрытых брезентом

В сети появились кадры обстановки во Владивостоке после прогремевших взрывов. На них видна автомобильная дорога, на обочине которой стоят грузовик и сотрудники экстренных служб. К месту происшествия, предварительно, летит вертолет.

Также сообщается, что в сторону Шаморы из-за инцидента собралась пробка. «Дорога в районе Горностая перекрыта, автобусы №72 временно не осуществляют движение», — передавало управления транспорта Владивостока.

Названа вероятная причина взрывов

Вероятной причиной взрыва в бухте Десантная стало воспламенение в одном из автомобилей баллонов с пропан-бутановой смесью. Об этом рассказали в антитеррористической комиссии Приморского края, сообщение передал местный новостной портал.

Уточняется, что повреждений административных зданий нет, жертвы также отсутствуют. В публикации сказано, что движение уже восстановлено.

Эту же причину взрывов назвали и в правительстве Приморского края. «Причина взрывов в бухте Десантная — воспламенение в одном из автомобилей баллонов с пропан-бутановой смесью», — говорится в публикации. В региональном правительстве добавили, что в настоящее время угроза полностью нейтрализована.

Портал «Новости VL.ru» со ссылкой на сообщение собственного корреспондента также информирует с места ЧП о том, что дорога будет закрыта еще три-четыре часа. Она перекрыта в районе перекрестка на улице Снеговой. На месте по-прежнему находятся силовики и полиция, но о причине перекрытия они не говорят. Сотрудники ведомств заверяют, что ведутся следственные мероприятия.

Автомобилисты сообщают, что в районе улицы Щитовой силовики в масках проверяют у водителей документы, осматривают автомобили, в сторону Шаморы движение закрыто. По направлению в город машины не двигаются из-за сильного затора.