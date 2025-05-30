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14:36, 30 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России оценили вероятность встречи президентов России, Украины и США

Депутат Чепа: Встреча трех президентов по украинскому урегулированию будет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Встреча президентов России, Украины и США состоится, но после второго раунда мирных переговоров с Украиной в Стамбуле, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Об этом политик рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о готовности Турции принять саммит президентов России, Украины и США — Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Он также выразил надежду, что на предстоящих переговорах в Стамбуле в большей степени будут завершены технические работы, после чего можно говорить о саммите лидеров.

«Встреча с президентами будет. Я уверен, что и Путин будет встречаться с Трампом и, если понадобится, состоится встреча с Зеленским, все это обязательно состоится, но после следующего этапа переговоров, который должен произойти в Стамбуле», — сказал Чепа.

Он также выразил надежду на то, что встреча с Украиной состоится, если не 2 июня, то в ближайшее время.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва готова к проведению второго раунда переговоров с Киевом 2 июня. Он отмечал, что на этой встрече российская сторона планирует предоставить делегации Украины меморандум. По словам Лаврова, в документе содержится позиция России «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».

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