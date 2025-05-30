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16:39, 30 мая 2025Россия

В России предложили наградить назвавшего ХМАО исторической родиной мигрантов депутата

В РФ предложили наградить депутата, назвавшего ХМАО родиной мигрантов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Таги-заде Халид Боюкага

Таги-заде Халид Боюкага. Фото: Официальный сайт Думы Ханты-Мансийского автономного округа

В России предложили наградить депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Халида Таги-Заде, который назвал этот регион исторической родиной мигрантов. С такой инициативой выступили авторы Telegram-канал «Два майора».

Перед этим в сеть выложили видео, на котором Таги-Заде признает за мигрантами из Узбекистана право приезжать в ХМАО, обосновав свой довод с точки зрения истории.

«Выдайте этому депутату медаль за содействие в продвижении турецких идей "Великого Турана" и насаждение пантюркистских идей», — написали «Два майора». Авторы канала утверждают, что Таги-Заде использует должностное положение для распространения своих воззрений.

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В свою очередь, Telegram-канал ZERGULIO привел статистику, согласно которой в 2024 году на оказание медицинской помощи мигрантам в ХМАО было потрачено 340 миллиардов рублей. Это указывает на несостоятельность миграционной системы, утверждает его автор.

Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев опроверг причастность Таги-Заде к Коммунистической партии России, о чем изначально указывалось. «Сейчас он не имеет к ней [партии] никакого отношения, как и его идиотские высказывания», — подчеркнул он. Суть же высказывания депутат Думы ХМАО он изобразил в виде эмодзи «клоун».

ЖЗЛ
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