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11:29, 30 мая 2025Россия

В Госдуме отреагировали эмодзи «клоун» на слова назвавшего ХМАО родиной мигрантов депутата

Депутат ГД Матвеев: Назвавший ХМАО родиной мигрантов депутат не состоит в КПРФ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: видео Telegram-канал «Михаил Матвеев коммент»

Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) от КПРФ Халид Таги-Заде не состоит в КПРФ. Об этом заявил депутат Госдумы от Компартии Михаил Матвеев в Telegram.

Перед этим было опубликовано видео, на котором Таги-Заде назвал ХМАО исторической родиной мигрантов. Он привел исторические данным, согласно которым Югра и часть Тюменской области «исторически являлись Сибирским ханством».

Матвеев заявил, что Таги-Заде уже несколько лет не состоит в КПРФ, поскольку был исключен. «Сейчас он не имеет к ней [партии] никакого отношения, как и его идиотские высказывания», — подчеркнул парламентарий. Суть же высказывания депутата Думы ХМАО Матвеев оценил эмодзи «клоун».

Ранее общественник Михаил Ниц (Маваши) заявил о якобы принятом решение завезти 1500 мигрантов в Ямало-Ненецкий автономный округ. При этом им будет отведена работа, которую раньше выполняли граждане России, утверждает он.

ЖЗЛ
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