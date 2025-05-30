В России заявили о недопущении повторения Минских соглашений на переговорах с Украиной

Небензя о переговорах с Украиной: Повторения Минских соглашений не будет

Москва не допустит повторения ситуации с Минскими соглашениями и попытки Киева взять паузу для подготовки к дальнейшей конфронтации. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза международной организации.

«Это не путь к миру, а попытка взять паузу для продолжения конфронтации. На это вы можете не рассчитывать. Повторения "Минска" не будет», — подчеркнул дипломат.

Небензя добавил, что Запад намеревается использовать перемирие для усиления и восстановления украинских войск, но не демонстрирует реального желания прекратить конфликт и найти компромисс.

Ранее постпред заявил, что Россия готова продолжать боевые действия на Украине столько, сколько потребуется. Он также озвучил условие Москвы для перемирия. По его словам, Запад должен прекратить поставки вооружения Украине, а Киев — остановить мобилизацию.

