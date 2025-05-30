В Стамбуле у фальшивомонетчиков отобрали печатный станок

Глава МВД Турции заявил об изъятии у фальшивомонетчиков валюты на $114 млн

Турецкие полицейские задержали в Стамбуле пятерых иностранцев, у которых изъяли поддельную валюту более чем на 114 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на заявление главы МВД страны Али Ерликая сообщает РИА Новости.

Как указал Ерликая, у фальшивомонетчиков удалось отобрать не только незаконно изготовленные купюры, но и используемые при их изготовлении материалы, а также печатный станок.

До этого прокурорам района Бююкчекмедже в турецком мегаполисе стало известно о партии поддельной валюты, которую подозреваемые пытались ввести в оборот.

Зимой в стране запаниковали из-за информации о хождении в стране 600 миллионов фальшивых долларов, преимущественно номиналом 50 и 100 долларов. На фоне таких данных обменники закрылись и начали обновлять программное обеспечение устройств для подсчета и проверки денег, а россиян призвали брать в турпоездки американские банкноты новых серий.

Также сообщалось, что на местных рынках широко распространилось поддельное золото, которое с трудом выявляют даже ювелиры.