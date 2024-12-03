В Турции заявили о панике из-за новостей о фальшивых долларах

В Турции назвали ложью новости о фальшивых долларах, которые привели к панике

Председатель Партии националистического движения (ПНД), состоящей в альянсе с правящей Партией справедливости и развития, Девлет Бахчели назвал ложью новости о попадании на рынок Турции 600 миллионов фальшивых долларов и призвал граждан не беспокоиться. Об этом сообщает ТАСС.

«На наш взгляд, это операция против Турции, в результате которой была посеяна паника, обменные пункты прекратили покупку и продажу валюты», — сказал Бахчели во время выступления в парламенте. Также он призвал продолжить расследования по этому поводу и найти виновных.

Турецкие СМИ на прошлой неделе сообщили, что в страну было ввезено не менее 600 миллионов фальшивых долларов, преимущественно номиналом 50 и 100 долларов. По данным газеты Ekonomim, первая операция была совершена в приграничном с Сирией городе Газиантеп, а в дальнейшем фальшивки обнаружили в других крупных городах страны.

Отмечается, что пункты обмена валюты приостановили операции с указанными купюрами предыдущего образца и начали обновлять программное обеспечение устройств для подсчета и проверки денег. Власти Турции заявили о принятии необходимых мер, российским туристам на фоне этого посоветовали брать в страну доллары новых серий.