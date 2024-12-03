Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:56, 3 декабря 2024Экономика

В Турции заявили о панике из-за новостей о фальшивых долларах

В Турции назвали ложью новости о фальшивых долларах, которые привели к панике
Дмитрий Воронин

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Председатель Партии националистического движения (ПНД), состоящей в альянсе с правящей Партией справедливости и развития, Девлет Бахчели назвал ложью новости о попадании на рынок Турции 600 миллионов фальшивых долларов и призвал граждан не беспокоиться. Об этом сообщает ТАСС.

«На наш взгляд, это операция против Турции, в результате которой была посеяна паника, обменные пункты прекратили покупку и продажу валюты», — сказал Бахчели во время выступления в парламенте. Также он призвал продолжить расследования по этому поводу и найти виновных.

Турецкие СМИ на прошлой неделе сообщили, что в страну было ввезено не менее 600 миллионов фальшивых долларов, преимущественно номиналом 50 и 100 долларов. По данным газеты Ekonomim, первая операция была совершена в приграничном с Сирией городе Газиантеп, а в дальнейшем фальшивки обнаружили в других крупных городах страны.

Отмечается, что пункты обмена валюты приостановили операции с указанными купюрами предыдущего образца и начали обновлять программное обеспечение устройств для подсчета и проверки денег. Власти Турции заявили о принятии необходимых мер, российским туристам на фоне этого посоветовали брать в страну доллары новых серий.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Южной Кореи объявил военное положение

      Глава МИД Украины заявил о концепции «мира через силу» для Киева

      В Грузии заявили о большом количестве иностранцев среди протестующих

      В российском городе бешеная собака прорвалась на лекцию к студентам

      Украина потребовала срочной поставки десятков систем ПВО

      Понимал по-японски и стал членом семьи. Умер подаренный Путиным кот. Как он жил?

      Киевский метрополитен прокомментировал затопление станции метро «Демиевская»

      В российском городе 4-летняя девочка поскользнулась и упала в лестничный пролет

      Манул из Новосибирского зоопарка погрел лапки на хвостике и вызвал восхищение

      В России оценили вероятность обвинения Москвы в разрыве кабеля между Финляндией и Швецией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше