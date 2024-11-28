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22:13, 28 ноября 2024Мир

Посольство прокомментировало ситуацию с обменом старых долларов в Турции

Посольство РФ: в Турции принимают меры для разрешения ситуации с долларами
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sukree Sukplang / Reuters

Правительство Турции принимает необходимые меры для разрешение проблемы со старыми долларами. Так ситуацию прокомментировало посольство России, их заявление приводит РБК.

«По сообщениям турецких СМИ, на местном рынке появилось большое количество фальшивых долларовых банкнот номиналом 50 и 100 долларов, что вызывает обоснованную тревогу многих владельцев торговых точек, а также пунктов обмена валют. Турецкие власти принимают необходимые меры для урегулирования сложившейся ситуации», — рассказали в посольстве.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам международного туризма Артур Мурадян посоветовал соотечественникам брать в Турцию доллары нового образца. Поводом послужила информация о том, что в Турцию были контрабандой ввезены фальшивые банкноты на общую сумму 600 миллионов долларов.

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