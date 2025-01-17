В Турции запаниковали из-за поддельного золота

CNN Türk: На рынках Турции распространяется поддельное золото

Поддельное золото, которое с трудом выявляют даже ювелиры, широко распространилось на рынках Турции, что вызвало панику у граждан. Об этом со ссылкой на информацию телеканала CNN Türk сообщает РИА Новости.

«Тревога по поводу фальшивого золота на рынке достигла наивысшего уровня», — говорится в материале. По словам беседовавшего с журналистами эксперта по золоту и денежным рынкам Исама Мемиша, появление подделок на рынках может быть связано с колебаниями цен на драгметалл.

Специалист уточнил, что «имитацию, низкопробные или полностью поддельные изделия» обычно реализуют через интернет, а ювелиры борются со сбытчиками фейкового золота, фотографируя их и отправляя снимки в общие группы в соцсетях.

В последние месяцы прошлого года в Турции поднялась паника из-за информации о хождении в стране 600 миллионов фальшивых долларов, преимущественно номиналом 50 и 100 долларов. На фоне таких данных обменники закрылись и начали обновлять программное обеспечение устройств для подсчета и проверки денег, а россиян призвали брать в турпоездки американские банкноты новых серий.