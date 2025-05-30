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16:34, 30 мая 2025Из жизни

В зоопарке тигр напал на делaвшего с ним селфи мужчину

В тигрином питомнике в Таиланде тигр напал на индийца, который делал с ним селфи
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В Таиланде тигр напал на туриста из Индии, который хотел с ним сфотографироваться. Об этом сообщает The Economic Times.

На видео, снятом в зоопарке и тигрином питомнике Tiger Kingdom на Пхукете, взрослый тигр внезапно нападает на мужчину, когда тот присаживается рядом с ним, чтобы сделать селфи. Все это время рядом с ними находится дрессировщик. Он пытался контролировать животное с помощью палки, но это не помогло предотвратить атаку. По информации СМИ, индиец отделался незначительными травмами.

Ролик быстро набрал 1,4 миллиона просмотров в соцсетях, вызвав бурные дискуссии о жестоком обращении с животными. Многие пользователи предположили, что причиной нападения стало неправильное поведение туриста: он гладил тигра по чувствительным зонам, включая нижнюю часть спины возле хвоста. Это, по их мнению, и спровоцировало хищника.

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«Тигры здесь находятся под седативными препаратами, но это не делает их безопасными», — прокомментировал один из посетителей парка.

Пхукетский Tiger Kingdom давно критикуют зоозащитники за эксплуатацию хищников. Нападение на индийца вновь подняло вопрос об этичности развлечений, где диких животных используют как аттракцион для туристов.

Ранее сообщалось, что в Индии 11 жителей округа Чандрапур стали жертвами тигров за 17 дней. Все нападения произошли в буферной зоне заповедника Тадоба-Андхари, штат Махараштра.

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