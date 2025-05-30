Ветеран «Вагнера» сообщил о скорой зачистке Часова Яра

Condottiero: В ближайшее время Часов Яр будет зачищен

В ближайшее время российские бойцы полностью зачистят Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил ветеран ЧВК «Вагнер» и автор Telegram-канала Condottiero.

«В ближайшее время, счет идет буквально на дни, город будет полностью зачищен», — написал он.

Об активных действиях Вооруженных сил (ВС) России в Часовом Яре также заявил военкор Борис Рожин. По его словам, украинские войска занимают все меньше пространства в населенном пункте.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС России направили дополнительные силы в Часов Яр для более динамичного продвижения в городе.