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05:05, 30 мая 2025Бывший СССР

Ветеран «Вагнера» сообщил о скорой зачистке Часова Яра

Condottiero: В ближайшее время Часов Яр будет зачищен
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress

В ближайшее время российские бойцы полностью зачистят Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил ветеран ЧВК «Вагнер» и автор Telegram-канала Condottiero.

«В ближайшее время, счет идет буквально на дни, город будет полностью зачищен», — написал он.

Об активных действиях Вооруженных сил (ВС) России в Часовом Яре также заявил военкор Борис Рожин. По его словам, украинские войска занимают все меньше пространства в населенном пункте.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС России направили дополнительные силы в Часов Яр для более динамичного продвижения в городе.

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