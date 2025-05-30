Зараженные вирусом роутеры оказалось почти невозможно вылечить

Greynoise: Тысячи роутеров Asus заразил опасный вирус, который сложно удалить

Исследователи компании Greynoise рассказали об опасном вирусе, нацеленном на роутеры фирмы Asus. Об этом сообщается в отчете на сайте организации.

Специалисты обнаружили новый вирус еще в марте, но не раскрывали информацию, чтобы дать производителю время подготовить защитные патчи. По их словам, вирус заразил уже тысячи роутеров Asus и был нацелен на устройства Cisco, D-Link и Linksys.

Отличительной особенностью вируса оказалось, что его практически невозможно удалить и вылечить девайс. После обновления прошивки и даже установки патчей вирус продолжил работу на маршрутизаторе. В Greynoise предположили, что злоумышленники тайно заражали устройства вирусом, чтобы заложить основу для создания сложного и мощного ботнета — сети, используемой для коордированной атаки.

В Asus отреагировали на проблему и выпустили обновление прошивки для роутеров. Однако если установить его поверх программного обеспечения (ПО) зараженного роутера, то вирус останется в системе. Специалисты рекомендовали сначала сбросить настройки сетевого оборудования до заводских, а уже потом устанавливать обновление.

В конце мая корпорация Microsoft рассказала об опасном вирусе Lumma Stealer, который заразил сотни тысяч компьютеров с Windows по всему миру. Компания добилась нейтрализации интернет-площадок, через которые распространяли ПО.