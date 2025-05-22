Сотни тысяч ПК с Windows заразил опасный вирус

Microsoft ликвидировала опасный вирус, заразивший 394 тысяч ПК с Windows

Корпорация Microsoft рассказала об опасном вирусе Lumma Stealer, который заразил сотни тысяч компьютеров с Windows по всему миру. Об этом говорится в блоге компании.

IT-гигант заявил, что его подразделение по борьбе с цифровыми преступлениями (DCU) совместно с правоохранительными органами по всему миру пресекло распространение вируса Lumma Stealer. «Lumma крадет пароли, кредитные карты, банковские счета и криптовалютные кошельки», — заметили в компании. Также вирус способен нарушить работу критически важных служб.

В Microsoft подчеркнули, что в период с 16 марта по 16 мая 2025 года с помощью Lumma Stealer заразили по меньшей мере 394 тысячи персональных компьютеров (ПК) по всему миру. Силами корпорации и спецслужб удалось обнаружить интернет-площадки, на которых злоумышленники продавали свое программное обеспечение (ПО). Решением Окружного суда США по Северному округу Джорджии 1300 веб-доменов сайтов были ликвидированы.

«Работая с правоохранительными органами и отраслевыми партнерами, мы разорвали связь между вредоносным инструментом и жертвами», — заметили в Microsoft. Уточняется, что хакеры покупали вредоносное ПО в интернете как минимум с 2022 года, причем опасная программа постоянно совершенствовалась. Так, в сентября 2024 года Lumma Stealer встроили в пиратские копии видеоигр, чтобы вымогать деньги с геймеров.

В конце мая специалисты компании Malwarebytes предупредили пользователей Android о приложениях с нелегальной рекламой. Цель неизвестных заключается в установке программ на смартфоны и показе с их помощью рекламы для последующего заработка.